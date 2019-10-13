هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 06:43 م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال مؤتمر صحفي في باريس يوم الاحد. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصالين هاتفيين بضرورة وقف الهجوم التركي على سوريا على الفور إذ أنه يهدد بنشوب أزمة إنسانية.

وقال ماكرون الذي كان يتحدث بجوار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "لدينا رغبة مشتركة في أن ينتهي هذا الهجوم".

وأضاف "هذا الهجوم يهدد بنشوب أزمة إنسانية لا يمكن تحملها وقد يساعد في عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة".

(تغطية صحفية جون أيرش - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك