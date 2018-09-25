ماكرون: قمع الفلسطينيين لن يحل صراع الشرق الأوسط
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء. تصوير: كارلو أليجري - رويترز(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن قمع الفلسطينيين وطرح مبادرات أحادية لن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منتقدا بذلك سياسة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية.
وقال ماكرون "ما الذي يمكن أن يحل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين؟ ليست المبادرات الأحادية ولا قمع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في السلام المشروع.
"لا يوجد بديل معقول لحل الدولتين".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز