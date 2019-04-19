هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2019 08:48 م

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات (إلى اليسار) خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله - صورة من أرشيف رويترز.

القدس (رويترز) - قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات يوم الجمعة إن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لن تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وسعى جرينبلات على ما يبدو لنفي تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الخطة التي طال انتظارها لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ستشمل توسيع قطاع غزة ليشمل جزءا من شمال سيناء على البحر المتوسط.

وقال جرينبلات أحد مهندسي الخطة في تغريدة على تويتر يوم الجمعة "سمعت تقارير عن أن خطتنا تشمل تصورا بأننا سنقدم جزءا من سيناء إلى غزة. هذا كذب".

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة الأمريكية بمجرد انتهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعيد انتخابه مؤخرا من تشكيل حكومته الائتلافية، وبعد شهر رمضان في يونيو حزيران.

وذكر مصدر مطلع أن جاريد كوشنر مستشار ترامب قال يوم الأربعاء إن الخطة ستتطلب تنازلات من جميع الأطراف.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطة ستقترح بشكل مباشر إقامة دولة فلسطينية وهو المطلب الرئيسي للفلسطينيين.

ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

وفي عام 2014، انهارت آخر جولة من محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة واشنطن.

(تغطية رامي أيوب - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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