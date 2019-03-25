هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 08:25 م

واشنطن (رويترز) - ذكر جيم جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين أن الحرب ضد التنظيم المتشدد لم تنته على الرغم من أنه لم يعد يسيطر على أراض.

وقال جيفري في إفادة بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تعلم مكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأضاف أن خسارة الدولة الإسلامية آخر معقل لها في سوريا في مطلع الأسبوع كان "يوما عظيما" لكنه أضاف أن الحرب ضد التنظيم ستستمر وأن القوات الأمريكية ستظل في سوريا بأعداد محدودة للمساعدة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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