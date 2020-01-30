هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير, 2020 07:36 م

المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري في جنيف يوم 25 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

بيروت (رويترز) - قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري يوم الخميس إن الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية السورية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بشمال غرب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية دفع نحو 700 ألف شخص للفرار صوب الحدود مع تركيا مما يزيد خطر حدوث أزمة دولية.

وأحرزت القوات الحكومية، تدعمها القوة الجوية الروسية، تقدما سريعا في إدلب الأسبوع الماضي مما أثار اضطرابا شديدا في المنطقة التي لجأ إليها ملايين السكان منذ اندلاع الصراع في سوريا قبل نحو تسع سنوات.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي إن الطائرات السورية والروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب "خاصة ضد المدنيين" خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف جيفري أن الهجوم "دفع نحو 700 ألف شخص كانوا نازحين بالفعل للتحرك مجددا صوب حدود تركيا وهو ما سيثير عندئذ أزمة دولية".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الأربعاء إن صبر أنقرة ينفد تجاه الهجوم على إدلب وسوف ترد على أي هجوم يستهدف 12 موقعا تركيا للمراقبة في المنطقة.

وتستضيف تركيا بالفعل أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري وتخشى أن يتدفق ملايين آخرون على أراضيها عبر الحدود قريبا.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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