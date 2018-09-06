مبعوث أمريكي: هناك أدلة على استعداد دمشق لاستخدام أسلحة كيماوية في إدلب
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واشنطن (رويترز) - قال الممثل الأمريكي الجديد بشأن سوريا جيم جيفري إن هناك "أدلة كثيرة" على استعداد القوات الحكومية السورية لاستخدام أسلحة كيماوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، محذرا من أن أي هجوم على آخر منطقة كبيرة خاضعة لسيطرة المعارضة سيكون "تصعيدا متهورا".
وأضاف للصحفيين "أي هجوم هو عمل مرفوض بالنسبة لنا وتصعيد متهور... هناك أدلة كثيرة على أنه يجري إعداد أسلحة كيماوية".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز