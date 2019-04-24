هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2019 06:28 م

غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا في مؤتمر صحفي في طرابلس يوم 6 أبريل نيسان 2019. تصوير: هاني عمارة - رويترز

روما (رويترز) - عبر غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يوم الأربعاء عن أمله في نجاح جهود إقامة حوار للسلام بين طرفي الحرب في ليبيا في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال سلامة خلال زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما إن الاتصالات بدأت وإنه يأمل في أن يرى نتائج لذلك قبل بدء شهر رمضان في أوائل مايو أيار.

وأضاف في مؤتمر صحفي "آمل في أن تؤتي الاتصالات، التي أقمناها أو أعدنا إقامتها بين المتحاربين الاثنين، ثمارها قبل شهر رمضان".

وتخوض قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر معركة مع قوات تدعم حكومة ليبيا المعترف بها دوليا والتي مقرها طرابلس. وشن الجيش الوطني الليبي هجوما على العاصمة قبل ثلاثة أسابيع لكنه دُفع للتراجع في عدد من المناطق.

ولم يوضح سلامة، الذي يزور إيطاليا طلبا لدعمها لوقف محتمل لإطلاق النار في ليبيا، طبيعة الاتصالات بين الطرفين المتحاربين.

وتخشى إيطاليا، التي تقع جزرها الجنوبية على مقربة من الساحل الليبي، تدفق المهاجرين إليها بأعداد كبيرة من ليبيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، متحدثا خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع سلامة، إنه وجه طلبا مكتوبا للاتحاد الأوروبي يطالبه بالاستعداد للتعامل مع تدفق محتمل للاجئين.

وأشار موافيرو إلى اتفاقية للاتحاد الأوروبي قال إنها تلزم الاتحاد بتقديم المساعدة لإيطاليا إذا واجهت موجة كبيرة من اللاجئين القادمين من ليبيا. وبموجب هذه الاتفاقية تكون كل دولة عضو في الاتحاد ملزمة باستقبال حصة من اللاجئين الوافدين هناك.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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