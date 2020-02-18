هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 03:03 م

جنيف/طرابلس (رويترز) - قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن ميناء العاصمة طرابلس تعرض لهجوم يوم الثلاثاء وذلك في أحدث مظاهر الصراع في معركة من أجل السيطرة على مقر الحكومة المعترف بها دوليا في البلاد.

ورأى مراسل لرويترز في طرابلس دخانا كثيفا يتصاعد من منطقة الميناء. وقال مصدر في الميناء إن مستودعا ضُرِب في الهجوم. وتحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) السيطرة على العاصمة منذ ما يقرب من عام.

وقال مصدر بالميناء إن مخزنا أصيب لكن لم يصب أي من السفن.

وكان ميناء طرابلس ظل مفتوحا لاستقبال الواردات الغذائية وغيرها منذ بدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر حملة للسيطرة على المدينة في أبريل نيسان الماضي.

وكان سلامة يتحدث في الوقت الذي التقى فيه ضباط من طرفي الصراع الليبي لإجراء جولة ثانية من المحادثات في جنيف للتوصل إلى هدنة دائمة. وقال للصحفيين إن الجانبين رفضا من جديد الجلوس في قاعة واحدة.

وقال المبعوث للصحفيين "في حين أن الوضع على الأرض يظل وضعا الهدنة فيه في غاية الهشاشة... فلم يتراجع أحد حتى الآن عن مبدأ قبول الهدنة والعملية السياسية تحاول إيجاد وسيلة لتحقيق تقدم".

وقال أيضا إنه تلقى شروطا من رجال القبائل المتحالفين مع قوات الجيش الوطني الليبي بشأن إنهاء إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق البلاد.

وأضاف سلامة "أرسل لي رجال قبائل شروطهم لكن يتعين علي القول إن تلك الشروط عامة جدا ويجب التعامل معها في إطار المسار الاقتصادي" في إشارة لمحادثات تقودها الأمم المتحدة لتخطي الخلافات الاقتصادية في ليبيا بين الحكومتين المتناحرتين.

وانضم رجال القبائل وجماعات أخرى متحالفة مع الجيش الوطني الليبي لقوات حفتر قبل شهر في إغلاق موانئ رئيسية في شرق ليبيا وحقل الشرارة النفطي الجنوبي مما خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا.

(شارك في التغطية إيما فارج وأحمد العمامي وهاني عمارة - إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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