هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 02:59 م

جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يتحدث في جنيف يوم الاثنين. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.

جنيف (رويترز) - قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم الاثنين إنه سيلتقي مع وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في جنيف مساء يوم الثلاثاء قبل أول اجتماع للجنة الدستورية السورية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرجي لافروف في المدينة السويسرية قبل اجتماع اللجنة السورية التي تضم 150 عضوا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال بيدرسن في مؤتمر صحفي "نعتقد أن القتال الدائر دليل آخر على أهمية الشروع في عملية سياسية جادة يمكن أن تساعد في حل المشكلات في ربوع سوريا، بما في ذلك شمال شرق البلاد وأيضا إدلب".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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