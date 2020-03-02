هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 06:20 م

مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة يتحدث في جنيف يوم السادس من فبراير شباط 2020. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

تونس (رويترز) - أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة يوم الاثنين أنه استقال لأسباب صحية بعد أيام من فشل أحدث جهوده الرامية لإحلال السلام في تحقيق انفراجه في الصراع.

وكتب سلامة على تويتر أنه سعى "لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد"، لكن "صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد".

وجمع سلامة الأسبوع الماضي بين ممثلين عن طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا في جنيف لإجراء محادثات سلام، لكن ممثلين رئيسيين علقوا مشاركتهم في المحادثات.

وبحلول نهاية الأسبوع الماضي، تجدد القصف المكثف في طرابلس ليصبح من أعنف ما شهدته العاصمة منذ توسط سلامة في وقف لإطلاق النار في 12 يناير كانون الثاني.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو من المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف.

وتواجه ليبيا صراعا داخليا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لوقت طويل، وبدأت أحدث جولة من العنف العام الماضي عندما بدأت قوات من شرق ليبيا الزحف إلى العاصمة طرابلس.

(تغطية صحفية أنجوس مكدوال وأحمد العمامي من تونس - شارك في التغطية إيما فارج من جنيف - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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