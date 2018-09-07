مبعوث الأمم المتحدة لليمن لا يزال ينتظر الحوثيين في محادثات جنيف
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مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الخامس من سبتمبر أيلول 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن مبعوث المنظمة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث بحث مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قضايا من بينها السجناء ووصول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء.
وقالت المتحدثة أليساندرا فيلوتشي في إفادة صحفية إن جريفيث، الذي بدأ مشاورات مع وفد الحكومة اليمنية في جنيف يوم الخميس، لا يزال ينتظر وصول ممثلي حركة الحوثي المتحالفة مع إيران من صنعاء.
وتابعت فيلوتشي "لا يزال يعمل من أجل وصول وفد أنصار الله إلى جنيف".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز