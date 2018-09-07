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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 10:03 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:03

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الخامس من سبتمبر أيلول 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز. (reuters_tickers)