هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 11:22 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:22

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الخامس من سبتمبر أيلول 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.

من ستيفاني نيبهاي

جنيف (رويترز) - قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن مبعوث المنظمة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث بحث مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قضايا من بينها السجناء ووصول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء.

وقالت المتحدثة أليساندرا فيلوتشي في إفادة صحفية إن جريفيث، الذي بدأ مشاورات مع وفد الحكومة اليمنية في جنيف يوم الخميس، لا يزال ينتظر وصول ممثلي حركة الحوثي المتحالفة مع إيران من صنعاء.

وتابعت فيلوتشي "لا يزال يعمل من أجل وصول وفد أنصار الله إلى جنيف".

وأضافت "منذ أمس (الخميس) يناقش معهم إجراءات بناء الثقة بما في ذلك قضايا السجناء ووصول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء إضافة إلى قضايا اقتصادية".

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس أنه من غير المتوقع أن يجري جريفيث أي محادثات في مكاتبها في جنيف يوم الجمعة.

وقال مصدران في وفد الحكومة لرويترز يوم الخميس إنهما منحا المبعوث الدولي وقتا إضافيا حتى ظهر يوم الجمعة لإقناع الحوثيين بالقدوم إلى جنيف.

وبدأ تحالف تقوده السعودية التدخل في الحرب اليمنية ضد الحوثيين في عام 2015 بهدف إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة. وانهارت محادثات السلام التي تلت ذلك.

ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع الإنساني بشدة مما وضع 8.4 مليون شخص على شفا المجاعة ودمر الاقتصاد الهزيل أصلا.

وتريد الأمم المتحدة أن تعمل الحكومة والحوثيون على التوصل لاتفاق ينهي الحرب ويؤدي لخروج القوات الأجنبية من اليمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين يوم الأربعاء أن التحالف منع الوفد التابع للجماعة من السفر من صنعاء إلى جنيف. واتهم الحوثيون الأمم المتحدة بعدم الوفاء بتعهدها نقل مصابين على متن الطائرة.

وقال حمزة الكمالي نائب وزير الشباب اليمني للصحفيين في جنيف أمس الخميس إن التصاريح المطلوبة للسفر مُنحت قبل ثلاثة أيام.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز