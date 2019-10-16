هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 02:11 م

وزير الخارجية السوري وليد المعلم في صورة من أرشيف رويترز.

جنيف (رويترز) - دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا يوم الأربعاء إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية على الحدود مع تركيا حيث بدأت أنقرة هجوما ودخلت القوات الحكومية السورية إثر انسحاب القوات الأمريكية.

وأثار المبعوث جير بيدرسن مسألة التوغل الذي بدأته أنقرة قبل أسبوع في شمال شرق سوريا خلال محادثات في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقال بيدرسن لتلفزيون رويترز إن الأمم المتحدة قلقة للغاية بشأن التداعيات الإنسانية للأزمة ودعا إلى "وقف فوري للأعمال القتالية".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المعلم قوله إن "السلوك العدواني لنظام أردوغان ...يهدد جديا عمل لجنة مناقشة الدستور والمسار السياسي ويطيل من عمر الأزمة".

وكانت زيارة بيدرسن مقررة لبحث التحضيرات لأول اجتماع للجنة الدستورية السورية والمقرر عقده في جنيف يوم 30 أكتوبر تشرين الأول.

وكان مؤتمر عقدته روسيا الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد قد طلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة من 150 عضوا لوضع مسودة دستور جديد بعد فشل العديد من جولات المحادثات في إنهاء الحرب.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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