مبعوث الأمم المتحدة يصل صنعاء لمرافقة وفد الحوثيين إلى محادثات السلام
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مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في صنعاء يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: محمد السياغي - رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال مراسل تلفزيون رويترز إن مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن وصل إلى صنعاء يوم الاثنين لمرافقة مفاوضي جماعة الحوثي إلى السويد حيث من المقرر أن يشاركوا في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز