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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 12:18 م 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 12:18

مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في صنعاء يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: محمد السياغي - رويترز. (reuters_tickers)