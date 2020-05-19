هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 10:56 ص

مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن في موسكو يوم 24 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: إيفجينيا نوفوجينينا - رويترز

جنيف (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن يوم الثلاثاء إن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددا في جنيف للتفاوض على الدستور، مضيفا أن الهدوء في القتال ربما يتيح فرصة لبدء رأب "عدم الثقة العميق العميق" بينها.

وقال للصحفيين إن أطراف الصراع "اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن الوباء". ولم يحدد تاريخا وقال إنه لن يكون ممكنا عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية.

وخلال الإفادة الصحفية ذاتها، كرر بيدرسن رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين وحث الولايات المتحدة وروسيا على التحدث بشأن إعطاء دفعة السلام.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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