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مبعوث الأمم المتحدة: طرفا الصراع باليمن اتفقا على تبادل الأسرى

مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في مطار صنعاء يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: محمد السياغي - رويترز.

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ستوكهولم (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث في السويد يوم الخميس إن طرفي الصراع باليمن اتفقا على تبادل الأسرى مما سيسمح بلم شمل آلاف الأسر.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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