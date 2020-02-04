هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 11:42 ص

غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف يوم الثلاثاء. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز

جنيف (رويترز) - قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يوم الثلاثاء إن هناك "إرادة حقيقية لبدء التفاوض" بين الطرفين المتناحرين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

لكن سلامة قال للصحفيين إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا حيث تحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس منذ عشرة أشهر.

وتضم محادثات جنيف خمسة عسكريين من الجيش الوطني الليبي وخمسة من القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة.

واستمر القتال على الأرض على الرغم من دعوة إلى هدنة أطلقتها روسيا وتركيا يوم 12 من يناير كانون الثاني وقمة دولية بشأن ليبيا عقدت في برلين يوم 19 من يناير كانون الثاني بهدف خفض التدخل الدولي.

وقال سلامة إن الجانبين يتطلعان إلى "حل الخلافات في وجهات النظر بشأن كيفية تنظيم الوقف الدائم لإطلاق النار على الأرض".

وأضاف "بدأنا معهم بالأمس بحث قائمة طويلة من النقاط على جدول أعمالنا، بدءا من العمل على تعزيز تماسك الهدنة وتقليل انتهاك الطرفين لها، وأيضا تحويل تلك الهدنة إلى اتفاق حقيقي على وقف دائم لإطلاق النار".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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