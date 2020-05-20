هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2020 05:10 م

مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في صورة من أرشيف رويترز

نيويورك (رويترز) - قال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط يوم الأربعاء إن على إسرائيل التخلي عن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واصفا مثل تلك الخطة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي من شأنه أن "يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستبدأ مناقشات يوم الأول من يوليو تموز بشأن خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

ولا يوجد موعد معلن بعد لضم تلك الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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