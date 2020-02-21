هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 06:05 م

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة يتحدث في جنيف يوم السادس من فبراير شباط 2020. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

جنيف (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لرويترز يوم الجمعة إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين تسير في "الاتجاه الصحيح" وإنه "يواجه عقبات" تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي.

وأضاف سلامة في مقابلة خلال استراحة من المحادثات العسكرية في جنيف إنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في المدينة السويسرية في 26 من فبراير شباط لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة.

وقال سلامة "نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. نحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا".

وأضاف "نحاول أيضا ... المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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