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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 05:35 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:35

بكين (رويترز) - قال شيه شياويان المبعوث الصيني الخاص للقضية السورية يوم الاثنين إنه لا يوجد رقم محدد لعدد الويغور الذين ذهبوا للقتال في صفوف الجماعات المتشددة في سوريا مضيفا أنه يأمل بالعودة إلى سوريا للحصول على صورة أوضح.

وتشعر الصين بقلق من أن يكون الويغور الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف المتشددين قد سافروا بشكل غير قانوني عبر جنوب شرق آسيا وتركيا. وأغلب الويغور من المسلمين الذي يتحدثون لغة تركية وينحدرون من منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين.

وقال السفير السوري لدى الصين لرويترز العام الماضي إن ما يصل إلى خمسة آلاف من الويغور يقاتلون في صفوف جماعات متشددة مختلفة في سوريا.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن قتل صيني كان محتجزا رهينة في 2015 مما سلط الضوء على قلق الصين بشأن الويغور الذين تقول إنهم يقاتلون في الشرق الأوسط وتخشى من احتمال عودتهم إلى الصين لشن هجمات.

وقال شيه في إفادة صحفية في بكين إن الصين تجري محادثات مع كل الدول بما في ذلك سوريا بشأن مكافحة الإرهاب.

وأضاف شيه الذي كان يتحدث بعد زيارة لسوريا والسعودية وإسرائيل الشهر الماضي" بالنسبة لعدد الإرهابيين الويغور الموجودين هناك فقد رأيت كل الأرقام. البعض يقول ألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف بل والبعض يقول أكثر من ذلك".

وقال " أتعشم أن تكون لدى المرة المقبلة الفرصة للذهاب إلى إدلب لإلقاء نظرة" مشيرا إلى آخر مساحة كبيرة من الأراضي مازالت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السوريين.وتسيطر على إدلب مجموعة متنوعة من جماعات المعارضة المسلحة ومن المعتقد أن متشددين إسلاميين من السنة هم القوة المهيمنة هناك.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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