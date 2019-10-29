هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 08:19 م

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن يتحدث خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.

جنيف (رويترز) - عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن عن قلقه يوم الثلاثاء تجاه ما وصفه "بالوضع الخطير المستمر في شمال شرق سوريا" وحث كل الأطراف على العمل من أجل استقرار الوضع هناك.

وقال رايبرن للصحفيين في جنيف "نحن قلقون من استمرار الوضع الخطير في شمال شرق سوريا ولهذا السبب نستمر في دعوة الجانب التركي إلى الالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من أكتوبر".

وأضاف "ونحن نطالب ليس النظام (السوري) فحسب بل أيضا الروس بممارسة نفوذهم على قوات النظام لعدم السماح بتحول الوضع في الشمال الشرقي إلى صراع جديد قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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