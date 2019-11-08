هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 03:00 م

جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا في جنيف يوم 30 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

جنيف (رويترز) - اختتم جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جولة افتتاحية من المحادثات حول مستقبل سوريا السياسي يوم الجمعة والتي تهدف إلى تحقيق المصالحة السياسية بعد حرب مستمرة منذ ثمانية أعوام ونصف العام، قائلا إن المحادثات سارت على نحو أفضل مما كان متوقعا وإنها ستتجدد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال بيدرسن إن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تصدوا باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها كانت "مؤلمة جدا" في بعض الأحيان.

وأضاف للصحفيين في جنيف "أعتقد أنها سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس".

وأضاف "الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر".

وقال إن المناقشات ركزت على قضايا السيادة ووحدة الأراضي والإرهاب، بدون الخوض في التفاصيل.

ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول إطلاق سراح ألوف المعتقلين في سوريا، وهي إحدى النقاط التي قال بيدرسن في وقت سابق إنها خطوة مهمة مطلوبة لبناء الثقة بين الأطراف.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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