مبعوث: بناء الثقة الخطوة الأولى في محادثات الأمم المتحدة بشأن اليمن
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مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف يوم الأربعاء. تصوير: دينسيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - ذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أن محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين في اليمن ستبدأ بمحاولة بناء الثقة بين الجانبين اللذين يحرص كل منهما على الموافقة على إطلاق سراح السجناء، على أن تأتي الموضوعات محل البحث لاحقا.
وقال جريفيث إنه ليس منزعجا من تأخر وصول وفد الحوثيين، مضيفا أن زعيمهم عبد الملك الحوثي تواق لإحراز تقدم سريع في المحادثات.ويخطط جريفيث لعقد جولة أولى من المحادثات في جنيف مدتها ثلاثة أسام ويأمل في إحياء المفاوضات الرسمية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز