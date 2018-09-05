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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 04:37 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:37

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف يوم الأربعاء. تصوير: دينسيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)