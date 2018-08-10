متحدثة باسم الخارجية الأمريكية: بومبيو بحث مع لافروف العقوبات وسوريا
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مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة في واشنطن يوم الثامن من اغسطس اب 2018. تصوير: يوري جريباس - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو والتحديات في الحرب السورية.
وقالت المتحدثة هيذر ناورت في بيان "كرر الوزير بومبيو تأكيده على أن الولايات المتحدة تريد تحسين العلاقات مع روسيا ووافق على إجراء حوار في المستقبل".
وكانت هذه أول محادثة هاتفية بين الرجلين منذ قالت واشنطن يوم الأربعاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو لضلوعها في تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا في مارس آذار.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز