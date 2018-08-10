محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 07:57 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:57

مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة في واشنطن يوم الثامن من اغسطس اب 2018. تصوير: يوري جريباس - رويترز. (reuters_tickers)