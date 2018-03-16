محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

مدنيون يغادرون الغوطة الشرقية بسوريا يوم الخميس. تصوير: عمر صناديقي - رويترز

(reuters_tickers)

جنيف (رويترز) - قالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إن المنظمة مستعدة للتعامل مع 50 ألف شخص يخرجون من الغوطة الشرقية بسوريا.

وقالت خلال إفادة أمام الأمم المتحدة بجنيف "نعمل ونخطط للتعامل مع عمليات الإجلاء منذ فترة وتحديدا من أجل توفير ملاجئ تشمل مساعدات للطوارئ... تغطي خططنا ما يصل إلى 50 ألف شخص".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك









swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

swissinfo.ch

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز