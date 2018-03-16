متحدثة: يونيسف مستعدة لمساعدة 50 ألفا يغادرون الغوطة الشرقية
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مدنيون يغادرون الغوطة الشرقية بسوريا يوم الخميس. تصوير: عمر صناديقي - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إن المنظمة مستعدة للتعامل مع 50 ألف شخص يخرجون من الغوطة الشرقية بسوريا.
وقالت خلال إفادة أمام الأمم المتحدة بجنيف "نعمل ونخطط للتعامل مع عمليات الإجلاء منذ فترة وتحديدا من أجل توفير ملاجئ تشمل مساعدات للطوارئ... تغطي خططنا ما يصل إلى 50 ألف شخص".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز