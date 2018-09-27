متحدث أمني: مقتل 3 سعوديين مطلوبين في القطيف بالمنطقة الشرقية
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دبي (رويترز) - قال متحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية يوم الخميس إن ثلاثة مطلوبين أمنيا مرتبطين بأحداث إرهابية قتلوا بعد أن قاوموا محاولة لاعتقالهم يوم الاربعاء في القطيف بالمنطقة الشرقية في المملكة.
وأضاف المتحدث أن ثلاثة من رجال الأمن تعرضوا لإصابات طفيفة.
وقال إن القتلى الثلاثة كانوا من "المطلوبين أمنيا المرتبطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف".
كانت السعودية قد أعدمت في يناير كانون الثاني 2016 رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر الذي كان منتقدا بارزا للأسرة الحاكمة ومؤيدا للاحتجاجات المناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية عام 2011.
وأشعل إعدامه احتجاجات في تلك المنطقة حيث يشكو الشيعة من التهميش والتمييز ضدهم. وتنفي الرياض ذلك.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز