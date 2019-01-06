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متحدث باسم أردوغان: الادعاء بأن تركيا تستهدف الأكراد غير منطقي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في أنقرة يوم 25 ديسمبر كانون الأول 2018. صورة من الرئاسة التركية محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

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اسطنبول (رويترز) - نقلت وكالة الاناضول للأنباء عن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الأحد إن الادعاء بأن تركيا تستهدف الأكراد غير منطقي مضيفا أن أنقرة لا تستهدف سوى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني.

وصدرت تصريحات ابراهيم كالين عقب تصريح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بأنه سيشدد خلال محادثاته هذا الأسبوع مع المسؤولين الأتراك ،ومن بينهم أردوغان، على ضرورة حماية الأكراد.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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