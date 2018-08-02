متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية: جماعة الحوثيين وراء مقتل مدنيين بالحديدة
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الرياض (رويترز) - قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لتلفزيون العربية إن التحالف لم ينفذ أي عمليات داخل الحديدة يوم الخميس.
واتهم المتحدث جماعة الحوثيين بقتل مدنيين بالمدينة.
كانت مصادر طبية يمنية ومنظمات إغاثة قالت إن 26 قتلوا في ضربات جوية للتحالف يوم الخميس على ميناء صيد وسوق للأسماك في مدينة الحديدة.
(تغطية صحفية على عبد العاطي من القاهرة - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز