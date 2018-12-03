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مقاتلون مصابون من حركة الحوثيين اليمنية في مطار صنعاء يوم الاثنين. تصوير: محمد السياغي - رويترز.

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القاهرة (رويترز) - قال متحدث باسم حركة الحوثيين اليمنية إن الطائرة التي تقل مقاتلي الحركة المصابين ومرافقيهم وصلت إلى العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يسافر ممثلون عن الحركة إلى السويد لحضور محادثات السلام بعد أن سمح التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بنقل جرحى من الحوثيين للعلاج.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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رويترز