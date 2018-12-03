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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 07:13 م 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 19:13

مقاتلون مصابون من حركة الحوثيين اليمنية في مطار صنعاء يوم الاثنين. تصوير: محمد السياغي - رويترز. (reuters_tickers)