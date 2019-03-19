القامشلي (سوريا) (رويترز) - قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز يوم الثلاثاء إن معركة السيطرة على الباغوز آخر جيب للدولة الإسلامية في شرق سوريا مستمرة والاشتباكات جارية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
دخان يتصاعد من قرية الباغوز يوم 18 مارس آذار 2019 - رويترز(reuters_tickers)
القامشلي (سوريا) (رويترز) - قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز يوم الثلاثاء إن معركة السيطرة على الباغوز آخر جيب للدولة الإسلامية في شرق سوريا مستمرة والاشتباكات جارية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)