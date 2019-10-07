هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 11:35 ص

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور بسوريا في صورة بتاريخ التاسع من مارس اذار 2019. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

بيروت (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية إن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة يوم الاثنين بعدم تدخل القوات الأمريكية في عملية تركية بشمال سوريا كانت "طعنا بالظهر" للقوات التي يقودها الأكراد.

وقال كينو جبريل المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية في مقابلة مع تلفزيون الحدث "كانت هناك تطمينات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعدم السماح بالقيام بأي عمليات عسكرية تركية ضد المنطقة".

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية التزمت التزاما "كاملا" باتفاق على "آلية أمنية" للمنطقة الحدودية كانت الولايات المتحدة ضامنة له.

وتابع "ولكن التصريح (الأمريكي) الذي صدر اليوم كان مفاجئا ويمكننا القول إنه طعنا بالظهر لقوات سوريا الديمقراطية".

(تغطية صحفية توم بيري - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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