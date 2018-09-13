متحدث باسم نتنياهو يطلب إجازة من العمل ويتعهد بتطهير اسمه بعد اتهامات
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء اجتماع وزاري في القدس يوم الأربعاء. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه طلب إجازة من العمل يوم الخميس لتبرئة نفسه من اتهامات نفى ارتكابها.
ولم يتطرق ديفيد كيز (34 عاما) وهو المتحدث باسم نتنياهو للإعلام الدولي لتفاصيل بشأن الاتهامات لكنه أدلى بتصريحات في الأيام الماضية في وسائل إعلام إسرائيلية نفي فيها اتهامات بسوء السلوك الجنسي نشرتها بحقه امرأة من الولايات المتحدة عبر الإنترنت.
وطالب العديد من النواب الإسرائيليين بإيقافه عن العمل منذ ظهور تلك الاتهامات على تويتر.
وقال كيز في بيان "في ضوء الاتهامات الزائفة والمضللة ضدي ومن أجل عدم صرف الانتباه عن العمل المهم لرئيس الوزراء، طلبت إجازة لتطهير اسمي".
وأضاف "أنا على ثقة تامة في أن الحقيقة ستظهر".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز