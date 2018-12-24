متحدث باسم نتنياهو: إسرائيل تجري انتخابات مبكرة في أبريل

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 02:21 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس يوم الأحد. تصوير: رونين زفولون - رويترز.

القدس (رويترز) - قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر يوم الاثنين إن إسرائيل ستجري انتخابات عامة في أبريل نيسان.

وأضاف المتحدث نقلا عن بيان صادر عن شركاء نتنياهو السياسيين بعد اجتماع لأعضاء الائتلاف الحاكم "قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلع أبريل".

وينبع القرار من أزمة داخل الائتلاف بخصوص مشروع قانون للتجنيد العسكري يؤثر على إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري.

ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لفترة رابعة ويحكم بأغلبية ضئيلة وهي 61 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. ويقود حزب ليكود اليميني.

وبمقتضى القانون الإسرائيلي، كان من الضروري إجراء انتخابات وطنية بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2019.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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