متحدث تركي: خطوات إخراج المعارضة المعتدلة من إدلب السورية غير مقبولة
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صورة من أرشيف رويترز لمركبة عسكرية تركية عند الحدود مع إدلب بسوريا.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قالت تركيا يوم الجمعة إن الخطوات التي تتخذ لإخراج "المعارضة المعتدلة" من محافظة إدلب السورية غير مقبولة.
وأدلى إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي. واتفقت تركيا مع روسيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومراقبتها.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز