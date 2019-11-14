هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 11:18 ص

دبي (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم حكومة الكويت قوله إن رئيس الوزراء قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد.

ونقلت الوكالة أيضا عن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) قوله إنه "لا نية" لدى أمير البلاد لحل مجلس الأمة.

تأتي هذه التطورات وسط توتر بين الحكومة والبرلمان بعد أن شهد الثلاثاء الماضي استجوابين لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح.

وأعلنت وزيرة الأشغال العامة، وهي أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، استقالتها من مجلس الأمة تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف قائلة "مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق".

وقدم عشرة نواب طلبا بحجب الثقة عن وزير الداخلية، وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء. ومن المقرر التصويت على هذا الطلب الأسبوع المقبل.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي - تحرير أمل أبو السعود)

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