هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 11:51 ص

شابان عراقيان يتابعان الأنباء عن مقتل البغدادي على شاشة تلفزيون في النجف يوم 27 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال متحدث رئاسي تركي يوم الاثنين إن الجيش التركي أجرى تنسيقا مكثفا مع الجيش الأمريكي في الليلة التي نفذت فيها القوات الخاصة الأمريكية مهمة قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي بشمال غرب سوريا.

وأضاف إبراهيم كالين للصحفيين "وحداتنا العسكرية والاستخباراتية كانت على اتصال بنظيرتها الأمريكية بشأن هذا الأمر وجرى تنسيق بينهما. خاصة... في الليلة التي تم فيها تنفيذ العملية. يمكننا أن نقول إن دبلوماسية مكثفة تمت بين جيشينا".

وتابع قائلا "وجود منظمة إرهابية في سوريا قرب حدودنا أو في أي منطقة أخرى أمر لا يمكننا قبوله".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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