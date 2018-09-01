متحدث من التحالف بقيادة السعودية: الضربة الجوية على حافلة في اليمن غير مبررة
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الرياض (رويترز) - قال فريق تحقيق شكله التحالف بقيادة السعودية يوم السبت إن الضربة الجوية التي نفذها التحالف على حافلة في اليمن الشهر الماضي وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال كانت غير مبررة.
وأضاف منصور أحمد المنصور المستشار القانوني للفريق المشترك لتقييم الحوادث إن على التحالف محاسبة المسؤولين عن هذه الضربة.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز