هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 04:51 م

الدخان يتصاعد في سماء بلدة رأس العين في سوريا يوم الخميس. تصوير: مراد سيزار - رويترز.

عمان (رويترز) - قال متحدث من المعارضة السورية يوم الخميس إن القوات التركية وفصائل حليفة من المعارضة السورية تطوق الآن بلدتين حدوديتين في شمال شرق سوريا تخضعان لسيطرة قوات كردية مدعومة من واشنطن وذلك بعد هجوم بري سيطر فيه الجيش التركي على عدة قرى حول البلديتين.

وقال الرائد يوسف حمود إن بلدتي راس العين وتل أبيض باتتا تحت الحصار الآن بعدما سيطر الجيش التركي مدعوما بمقاتلين من جماعة الجيش الوطني السوري المعارض على عدة قرى حولهما.

والبلدتان اللتان يغلب على سكانهما قبائل عربية هدف رئيسي للحملة العسكرية التركية الرامية لطرد مقاتلين أكراد يسيطرون على المنطقة التي تقول أنقرة أنها ترغب في إقامة منطقة آمنة بها.

(تغطية سليمان الخالدي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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