هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 11:16 ص

برلين (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي اعتيادي "في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا تبرير تدخل عسكري موجه ضد الجماعات الكردية".

وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنه على الرغم من اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة إلا أنها لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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