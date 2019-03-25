هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 06:26 م

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في أديس أبابا يوم العاشر من فبراير شباط 2019. تصوير: تيكسا نيجيري - رويترز

الأمم المتحدة (رويترز) - ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "واضح (في القول) بأن وضع الجولان لم يتغير" وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة الاستراتيجية.

وقال دوجاريك "سياسة الأمم المتحدة بشأن الجولان انعكست في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإن تلك السياسة لم تتغير".

وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع عام 1981 قرارا يعلن أن قرار إسرائيل "فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ ولا أثر قانوني له على الساحة الدولية".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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