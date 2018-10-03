متحدث: إغلاق مطار الخرطوم بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين
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الخرطوم (رويترز) - قالت متحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان إن السلطات أغلقت مطار الخرطوم يوم الأربعاء بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين، مضيفا أنه جرى تحويل الرحلات الدولية إلى مطار بورسودان.
وقال المتحدث عبد الحافظ عبد الرحيم إن إغلاق المطار إجراء تأميني حسب القواعد الدولية لسلامة الطيران. وأضاف أن المطار سيفتح قريبا.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز