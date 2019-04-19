القاهرة (رويترز) - قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لسكاي نيوز عربية يوم الجمعة إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظهر أن الولايات المتحدة لديها قناعة بالدور المحوري للجيش الوطني الليبي فيما وصفه بالحرب على الإرهاب.

وقال المسماري "كلام ترامب يدل على قناعة الولايات المتحدة بالدور المحوري للجيش الليبي في الحرب ضد الإرهاب".

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن ترامب تحدث هاتفيا مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يوم الاثنين وتناولا "الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب" فيما يقود حفتر هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة من الحكومة المعترف بها دوليا.

(تغطية صحفية هشام حاج علي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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