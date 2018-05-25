متحدث: اجتماع مسؤولين أمريكيين وأتراك من مجموعة العمل الخاصة بسوريا يوم الجمعة
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أنقرة (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن مسؤولين أمريكيين وأتراكا من مجموعة العمل الخاصة بسوريا سيعقدون اجتماعات في تركيا يوم الجمعة.
وقال أيضا المتحدث حامي أقصوي في مؤتمر صحفي إن أنقرة ستتخذ كل ما يلزم لحماية شركاتها من العقوبات الأمريكية وذلك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات على عدة شركات تركية وإيرانية في خطوة تستهدف شركات طيران إيرانية.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز