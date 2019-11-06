هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 07:21 م

بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مؤتمر صحفي في جنيف يوم 29 يناير كانون الثاني 2019. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز

الأمم المتحدة (رويترز) - ذكرت الأمم المتحدة يوم الأربعاء أن مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) استقال من منصبه وأن الاستقالة أصبحت نافذة على الفور.

وكانت الأونروا أعلنت في وقت سابق يوم الأربعاء أن المفوض العام بيير كرينبول جرى استبداله لحين اكتمال مراجعة "أمور متعلقة بالإدارة" في الوكالة.

وأبلغ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الصحفيين في نيويورك أن كرينبول أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش بأنه استقال على الفور.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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