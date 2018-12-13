تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

متحدث: اعتقال متشدد صومالي سابق رشح نفسه لرئاسة إقليم وتعرضه للضرب

المتشدد الإسلامي السابق الشيخ مختار روبو خلال مؤتمر صحفي في بيدوا بالصومال يوم 4 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: فيصل عمر - رويترز.

(reuters_tickers)

مقديشو (رويترز) - قال المتحدث باسم متشدد إسلامي سابق في الصومال يوم الخميس إن الرجل الذي رشح نفسه لرئاسة إقليم، وأصبح بذلك على خلاف مع الحكومة المركزية، اعتقل وتعرض للضرب مما أدى إلى اندلاع اشتباكات في الشوارع.

وسيكون إقليم جنوب غرب الصومال الأول من أقاليم الصومال السبعة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي الذي يجري انتخابات رئاسية في الشهور المقبلة في منعطف حيوي ضمن صراع متزايد على السلطة بين الوسط والأطراف في أعقاب الحرب الأهلية.

وقال معاوية مودي المتحدث باسم الشيخ مختار روبو "المرشح الشيخ مختار تعرض للضرب والاعتقال من قوات حفظ السلام الإثيوبية في بيدوا الآن".

وأضاف "في البداية استدعاه الرئيس المؤقت لإقليم جنوب غرب الصومال وعندما وصل إلى مكتبه ضربته القوات الإثيوبية ضربا مبرحا واعتقلته. والآن هناك اشتباكات بين السكان وقوات الحكومة في بيدوا".

ولم يتسن بعد الوصول إلى مسؤولين في بيدوا عاصمة الإقليم للتعقيب.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك