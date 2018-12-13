متحدث: اعتقال متشدد صومالي سابق رشح نفسه لرئاسة إقليم وتعرضه للضرب

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 02:09 م

مقديشو (رويترز) - قال المتحدث باسم متشدد إسلامي سابق في الصومال يوم الخميس إن الرجل الذي رشح نفسه لرئاسة إقليم، وأصبح بذلك على خلاف مع الحكومة المركزية، اعتقل وتعرض للضرب مما أدى إلى اندلاع اشتباكات في الشوارع.

وسيكون إقليم جنوب غرب الصومال الأول من أقاليم الصومال السبعة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي الذي يجري انتخابات رئاسية في الشهور المقبلة في منعطف حيوي ضمن صراع متزايد على السلطة بين الوسط والأطراف في أعقاب الحرب الأهلية.

وقال معاوية مودي المتحدث باسم الشيخ مختار روبو "المرشح الشيخ مختار تعرض للضرب والاعتقال من قوات حفظ السلام الإثيوبية في بيدوا الآن".

وأضاف "في البداية استدعاه الرئيس المؤقت لإقليم جنوب غرب الصومال وعندما وصل إلى مكتبه ضربته القوات الإثيوبية ضربا مبرحا واعتقلته. والآن هناك اشتباكات بين السكان وقوات الحكومة في بيدوا".

ولم يتسن بعد الوصول إلى مسؤولين في بيدوا عاصمة الإقليم للتعقيب.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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