هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2020 07:37 م

رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في أحد الأسواق في عمان يوم الاحد. تصوير: محمد حامد - رويترز.

عمان (رويترز) - قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية يوم الأحد إنه تم تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أمجد العضايلة أن رئيس الوزراء عمر الرزاز اتخذ هذا القرار في ضوء "التطورات والتوصيات" المتعلقة بالوباء.

وكان الأردن أعلن في 20 مارس آذار حظر تجول شاملا أُغلقت على إثره المحال التجارية وتم فرض قيود على تنقلات الأشخاص. وجاء ذلك بعد أيام من سن المملكة قانونا للطوارئ منح الحكومة سلطات واسعة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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