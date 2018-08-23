متحدث: التحالف بقيادة السعودية يحبط هجمات للحوثيين
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الرياض (رويترز) - قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية يوم الخميس إن التحالف أحبط هجمات بزوارق سريعة مفخخة نشرتها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بغرض استهداف سفن تجارية.
وقال التحالف إنه اتخذ التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الحركة نفذت عملية خاصة "داخل العمق البحري السعودي تم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب".
(شارك في التغطية عمر فهمي من القاهرة - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز