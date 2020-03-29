القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف بقيادة المملكة الذي يقاتل في اليمن قوله يوم الأحد إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين ليل السبت أطلقهما المسلحون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة.

وقال العقيد تركي المالكي في بيان إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى إصدار البيان. وأضاف أن اعتراض الصاروخين تسبب في سقوط بعض الشظايا على بعض الأحياء السكنية بالمدينتين.

وأضاف المتحدث باسم التحالف "إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها" وأن "هذا التصعيد من قبل الميليشيا الحوثية لا يعكس إعلان الميليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار".

(تغطية صحفية نيرة عبد الله- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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