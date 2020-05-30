هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2020 10:23 ص

أفراد من شرطة الحدود الإسرائيلية يقومون بتأمين منطقة خارج البلدة القديمة بالقدس حيث قتلت الشرطة فلسطينيا بالرصاص يوم السبت. صورة لرويترز.

القدس (رويترز) - قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة قتلت فلسطينيا بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس يوم السبت للاشتباه في أنه يحمل سلاحا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنه تبين لاحقا أنه كان أعزل.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة "رصدت وحدات الشرطة التي تباشر دورياتها هناك مشتبها به ومعه شيء مثير للريبة يبدو كأنه مسدس. طلبوا منه التوقف وبدأوا في مطاردته، وخلال الملاحقة فتح الضباط النار على المشتبه به".

وأضاف روزنفيلد أن المشتبه به فلسطيني من سكان القدس الشرقية.

ولم تؤكد الشرطة للصحفيين إن كان مسلحا لكن القناة الثالثة عشرة الإخبارية الإسرائيلية قالت إنه لم يكن يحمل سلاحا وربما كان‭‭‭ ‬‬‬يعاني من مشكلات عقلية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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