متحدث: القوات الأمريكية ستبقى في العراق طالما اقتضت الحاجة
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جنود أمريكيون في أربيل بالعراق. صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
أبوظبي (رويترز) - قال متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يوم الأحد إن القوات الأمريكية ستبقى في العراق "طالما اقتضت الحاجة" للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف الكولونيل شون رايان في مؤتمر صحفي بأبوظبي "سنبقي القوات هناك طالما رأينا أن هناك حاجة لها... وبعد هزيمة داعش عسكريا فإن السبب الرئيسي هو جهود تحقيق الاستقرار وستظل هناك حاجة للبقاء لهذا السبب. لذلك فهذا أحد الأسباب التي ستجعلنا نبقى".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز