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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 09:40 ص 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:40

جنود أمريكيون في أربيل بالعراق. صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)